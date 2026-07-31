NASDAQ 1H ANALYSIS E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! ASHxBILLIONAIRE VIEW BEARISH --- ANALYSIS # NQ1! | External Buy-Side Liquidity Rejection | SMT + Order Block Confluence ## Executive Summary NQ futures expanded aggressively from higher-timeframe discount after engineering liquidity beneath prior intraday lows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)