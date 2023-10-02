15+ неугомонных родственников, которые в лепешку расшибутся, но свое обязательно получат

Быть целеустремленным — отличная черта характера. Но что, если достижение результата происходит не совсем традиционными методами? Герои нашей подборки на примере своих родственников прочувствовали фразу: «Вижу цель — не вижу препятствий».
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