В Новосибирской области за 2026 год ликвидировали 58 медведей, вышедших к людям. Ни одного нападения на человека удалось избежать благодаря оперативным действиям властей, хотя в целом по стране ситуация с хищниками остается напряженной.
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