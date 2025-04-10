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Эксперт Меркурис: армия России использует БПЛА эффективнее ВСУ

Эксперт Меркурис: армия России использует БПЛА эффективнее ВСУ

Российские военные удивили западных экспертов продуманной и эффективной тактикой на поле боя. В Британии открыто признали: действия нашей армии вызывают уважение, особенно на фоне успешного применения беспилотников.

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