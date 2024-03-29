В Харькове прогремел взрыв

В Харькове после объявления воздушной тревоги произошел взрыв. «Взрыв произошел и в Харькове. Ранее Воздушные силы [Украины] сообщили о [запуске] баллистической ракеты с северо-восточного направления», — говорится в сообщении одного из местных Telegram-каналов.