В Харькове прогремел взрыв

В Харькове после объявления воздушной тревоги произошел взрыв. «Взрыв произошел и в Харькове. Ранее Воздушные силы [Украины] сообщили о [запуске] баллистической ракеты с северо-восточного направления», — говорится в сообщении одного из местных Telegram-каналов.
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