В Чувашии полицейские, ветераны и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

МВД по Чувашской Республике вместе с ветеранами, представителями Общественного совета при ведомстве, кадетами и коллегами из других правоохранительных ведомств приняло участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии