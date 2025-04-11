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Царьград

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Рейс из Сочи в Пхукет задержан. Пассажиры в ожидании уже 20 часов – что известно

Рейс из Сочи в Пхукет задержан. Пассажиры в ожидании уже 20 часов – что известно

Экипаж не смог осуществить взлёт с короткой полосы.В аэропорту Сочи застряли более 400 пассажиров рейса в Таиланд авиакомпании Azur Air.

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