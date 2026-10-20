“The economy is reeling from inflation, tariffs, and a war in Iran that’s made it more expensive to fill your gas tank, fridge and closet,” the Washington Sun reports.
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