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Маткапитал в России увеличился втрое за 18 лет – экономист Щербаченко оценил рост

Маткапитал в России увеличился втрое за 18 лет – экономист Щербаченко оценил рост

Маткапитал в России увеличился втрое за 18 лет – экономист Щербаченко оценил рост Евгения КомароваПрограмма маткапитала в России существует 18 лет, и за это время размер выплат вырос почти втрое, отметил экономист Петр Щербаченко.

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