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Орбакайте рассказала, с чем Пугачева приходит в гости

Орбакайте рассказала, с чем Пугачева приходит в гости

Алла Борисовна предпочитает простые блюда, но приготовленные в ресторане. Фото: из открытых источников Кристина Орбакайте в программе «Идеальный ремонт» рассказала про огромный стол, за которым в праздники собираются вся семья и близкие друзья.

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