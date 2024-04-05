Джедаи из «Аколита» на кадре из сериала и обложке Empire В Сети всплыли еще два ...

Джедаи из «Аколита» на кадре из сериала и обложке EmpireВ Сети всплыли еще два кадра из сериала «Аколит»: на одном можно увидеть группу готовых к бою джедаев, включая падавана Джеки Лон в исполнении Дафни Кин («Логан», «Темные начала»).