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Новосибирская область привлекла около 2 млрд рублей на долгострои благодаря МИПам

Новосибирская область привлекла около 2 млрд рублей на долгострои благодаря МИПам

Проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области решаются Правительством региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей.

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