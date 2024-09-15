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Облак о 3:0 с «Валенсией»: «Победили и забыли, так до самого конца. Галлахер провел отличный матч, он придает игре «Атлетико» интенсивности»

Победный мяч забил Конор Галлахер. «Матч был важным, очень ценные три очка, нужно продолжать в том же духе.

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