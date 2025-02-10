Вулкан у Санторина в Средиземном море снова активизировался: угроза для региона и напоминание о древней катастрофе Ирэн Орлонская Эксперт-вулканолог сообщил СМИ, что текущие события возле острова Санторин в Средиземном море указывают на возможное приближение крупного извержения.
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