Вулкан у Санторина в Средиземном море снова активизировался: угроза для региона и напоминание о древней катастрофе Ирэн Орлонская Эксперт-вулканолог сообщил СМИ, что текущие события возле острова Санторин в Средиземном море указывают на возможное приближение крупного извержения.