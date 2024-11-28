Гороскоп на 28 ноября

28 ноябряОвныВы сегодня будете в числе тех, кому предстоит сложный и эмоциональный рабочий день. Вам придётся запастись терпением: вокруг слишком много капризных людей!ТельцыВам будет некомфортно в поездках или на учёбе из-за трудности с концентрацией внимания.