"ВСУ ПОТИРАЮТ РУКИ": В РАЗГАР СВО РУССКИЙ ФРЕГАТ С ГИПЕРЗВУКОВЫМ ОРУЖИЕМ "ПОПАЛ ПОД СУД"

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, надо просто откатить немного.
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4 д.
Владимир Соловьев
УЖЕ И АРМИЮ ВОВЛЕКЛИ В ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО. ЧТО, ПОРУЧИК, ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ?!
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3 д.

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