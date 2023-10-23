"ВСУ ПОТИРАЮТ РУКИ": В РАЗГАР СВО РУССКИЙ ФРЕГАТ С ГИПЕРЗВУКОВЫМ ОРУЖИЕМ "ПОПАЛ ПОД СУД"

ФРЕГАТ "АДМИРАЛ ГОЛОВКО". ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВАДИМ ЕГОРОВ Рядовые граждане, муниципальные и региональные власти собирают деньги на снаряжение и оснащение русских бойцов на фронте.
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