Татьяна Брухунова попыталась оправдаться за позорный вид в ночнушке в огороде

В начале года Татьяна Брухунова, 35-летняя супруга Петросяна, оказалась в центре скандала. Она раскритиковала женщин, предпочитающих носить реплики брендовых вещей, назвав их нелепыми и смешными, что вызвало бурю негативных откликов.
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