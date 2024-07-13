Суббота, 1️⃣3️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🧩 Международный день головоломки 👙Международный день купания нагишом 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1837 год - Королева Виктория первой из английских монархов поселилась в Букингемском дворце, который с тех пор стал основной резиденцией королей Великобритании 📔 1871 год - в Хрустальном Дворце в Лондоне открылась первая в мире выставка кошек, организатором которой выступил известный английский художник и любитель кошек Гаррисон Уэйр 📔 1882 год - в Москве и Петербурге начали работу первые в России телефонные станции 📔 1923 год - на склоне гор в Лос-Анджелесе установлена знаменитая надпись "Hollywood" 📔 1930 год - в столице Уругвая городе Монтевидео стартовал первый в истории Чемпионат мира по футболу 📔 1990 год - учрежден Центральный банк Российской Федерации.