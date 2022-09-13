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В Уссурийске на Дне поля соберутся более 300 учеников агроклассов Приморья

В Уссурийске на Дне поля соберутся более 300 учеников агроклассов Приморья

В Уссурийске 15-16 сентября пройдет краевой праздник "День поля — 2022" (6+). На него приедут 300 школьников — учащихся агроклассов Приморья, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

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