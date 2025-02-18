84,5 тыс прочтений Сегодня Требование Дональда Трампа о «возмещении» в размере 500 миллиардов долларов от Украины выходит далеко за рамки контроля США над важнейшими полезными ископаемыми страны.
Украина в шоке. Условия Трампа оказались хуже репараций, наложенных на Германию после Первой мировой
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Надежда Белугина
Круто. Сначала лишили разума. Теперь хотят лишить ресурсов.
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23 час.
Надежда Белугина
НЕНАДЁЖНАЯ ДРУЖБА Надежда Белугина-Подюжская https://stihi.ru/2022/04/09/3132 Волк пестовал ягнят, блюдя их быт с рожденья, Преследуя при том естественный отбор: Вот этот лоб крутой сгодится для сраженья, Ворота мне пробьёт иль разнесёт забор. А этот говорун, наглей и ярче с виду, Его я впереди поставлю, блеял чтоб. И пусть горланит он о прошлом и обидах, Спихнём мы на него все неудачи проб. То водят на показ, в таланте уверяя, То «зелень» поднесут, приправою снабдив, Аплодисментов громом всюду награждая, Внедрили храбреца в свой волчий коллектив. Отара набралась, с поддержкой осмелели, А главный громче всех зовёт овец на бой. Уж по уши в дерьме, а волк в перчатках белых, Ведь овцы за идею прут, гордясь собой. Всю вытоптав траву в своей родной округе, Гуртом сметая всё, в чём видят интерес. Гонимые судьбой, бодаются друг с другом, Не замечая, что давно пасёт их бес. Но с хищниками вместе, гордый, за обедом, От важности раздулся, волчьей дружбе рад, Не ведает баран, ведь коль не хватит снеди Соседям по столу - они его съедят. КОЛЬ НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЫ НЕТ, УЗНАЙ СПЕРВА, ЧТО ЕСТ СОСЕД. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2022 Свидетельство о публикации №122040903132
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21 час.
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