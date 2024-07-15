10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

Порой жизнь подкидывает такие истории, с которыми не сравнится никакой вымысел. Сценаристы криминальных фильмов знают об этом и поэтому частенько пользуются в своей работе криминальными хрониками и полицейскими отчетами.
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