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Мы соседи по планете

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10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

Порой жизнь подкидывает такие истории, с которыми не сравнится никакой вымысел. Сценаристы криминальных фильмов знают об этом и поэтому частенько пользуются в своей работе криминальными хрониками и полицейскими отчетами.

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