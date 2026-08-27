⚡️ В Севастополе отразили атаку ВСУ. Сбито семь БПЛА По информации губернатора города Михаила Развожаева, пострадавших нет.
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⚡️ В Севастополе отразили атаку ВСУ. Сбито семь БПЛА По информации губернатора города Михаила Развожаева, пострадавших нет.