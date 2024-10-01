Начало конца Украины. Израиль спровоцировал Иран - 60 командиров Киева уже уничтожены

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну что тут сказать, как говориться "процесс уже прошёл" и остановить его будет очень сложно. Сейчас очень сильно прилетит и АНГ США, ракетами которые они не смогут и перехватить ни дотянуться до мест их пуска. США огребут по полной однозначно. И вывод войск из Афганистана им покажется цветочками, а вот уже скоро и ягодки поспеют. Ибо не хер лезть кудой не просют.