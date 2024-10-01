Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявит войну Ирану, причём сделает это в прямом эфире.
Начало конца Украины. Израиль спровоцировал Иран - 60 командиров Киева уже уничтожены
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну что тут сказать, как говориться "процесс уже прошёл" и остановить его будет очень сложно. Сейчас очень сильно прилетит и АНГ США, ракетами которые они не смогут и перехватить ни дотянуться до мест их пуска. США огребут по полной однозначно. И вывод войск из Афганистана им покажется цветочками, а вот уже скоро и ягодки поспеют. Ибо не хер лезть кудой не просют.
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16 час.
Константин Самарин
Автор точно уверен, что ЕРМАК из ВАШИНГТОНА дал команду ИРАНУ нанести удар по Израилю? Может ему пора завязывать с тяжелыми препаратами?
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13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
При освобождении Азовстали в плен сдались 21 израильских офицеров...
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13 час.
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