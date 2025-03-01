Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме

Названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме

Одной из причин срыва переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского по добыче редкоземельных металлов стало убеждение американского лидера в том, что его зарубежный коллега начал «забегать вперед» во время дискуссии.

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