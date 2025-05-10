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Глава Еврокомиссии обошла праздничный митинг ко Дню Победы в Лексембурге

Глава Еврокомиссии обошла праздничный митинг ко Дню Победы в Лексембурге

Изменили свой маршрут, столкнувшись с праздничным митингом 9 мая в Люксембурге, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, чтобы обойти его, 10 мая сообщает портал Mir d’Vollek в Telegrmam.

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