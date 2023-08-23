И снова об отвлечённых материях

Сейчас только ленивый не обсуждает в интернете ристалище на поле российских финансовых и материальных активов, которые принадлежат кому угодно, кроме людей, не только живущих в стране (положим, большая часть наших чиновников и политиков, в отличие от олигархов всех призывов, на её территории проживает изрядную часть года), но и давным-давно осевших где угодно, лишь бы подальше от России, где все они сколотили свои многомиллиардные состояния.