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    Уважаю Е.Сатановского.Каждая его статья- не в бровь ,а в глаз.И самое главное созвучна многим простым россиянамИ снова об отвлеч...
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И снова об отвлечённых материях

И снова об отвлечённых материях

Сейчас только ленивый не обсуждает в интернете ристалище на поле российских финансовых и материальных активов, которые принадлежат кому угодно, кроме людей, не только живущих в стране (положим, большая часть наших чиновников и политиков, в отличие от олигархов всех призывов, на её территории проживает изрядную часть года), но и давным-давно осевших где угодно, лишь бы подальше от России, где все они сколотили свои многомиллиардные состояния.

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star
Уважаю Е.Сатановского.Каждая его статья- не в бровь ,а в глаз.И самое главное созвучна многим простым россиянам
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