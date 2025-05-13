Омбудсмен Нухажиев решил защитить права побитых ингушских "ромео" из Камешково

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ну цирк прямо! У этого, как его там, депутата спросили, что бы случилось с русскими, начни они приставать к ихним женам на их территории? Особенно к женам тех чеченцев, которые воюют на СВО? Или сам представит себе? Ну да, &quot;это другое&quot;. Им можно, а русским нельзя. Экстремизьм и межнациональная рознь. Противно. Молодцы парни.
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