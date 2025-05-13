Омбудсмен Нухажиев решил защитить права побитых ингушских "ромео" из Камешково

Андрей Павлов

Ну цирк прямо! У этого, как его там, депутата спросили, что бы случилось с русскими, начни они приставать к ихним женам на их территории? Особенно к женам тех чеченцев, которые воюют на СВО? Или сам представит себе? Ну да, "это другое". Им можно, а русским нельзя. Экстремизьм и межнациональная рознь. Противно. Молодцы парни.