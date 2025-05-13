Омбудсмен Нухажиев решил защитить права побитых ингушских "ромео" из Камешково

Ну вот, умеют же нормально относится к женщинам! Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Политики с Северного Кавказа стремятся из бытового конфликта сделать урок для тех, кто не приемлет беспардонность под вывеской "дружбанародности".
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