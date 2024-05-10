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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Пашинян, не плюй в колодец ОДКБ!

Пашинян, не плюй в колодец ОДКБ!

Визит в Москву армянского премьера Никола Пашиняна, который посетил российскую столицу 8 мая и демонстративно не остался на парад Победы 9 мая, продлил политическую аномалию в отношениях Еревана и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
пашинян КРЕАТУРА ЗАПАДА...И этим всё сказано....Армяне...ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ...ЧТО ТВОРИТЕ И КОГО ПО НОВОЙ ИЗБРАЛИ??????????????????????????????????
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13 час.
Серж Южанин
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8 час.
Серж Южанин
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8 час.

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