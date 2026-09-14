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Царьград

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Ассоциация «Союзкрахмал» заявила: биоэтанол в России не скоро

Ассоциация «Союзкрахмал» заявила: биоэтанол в России не скоро

В России обсуждают производство биотоплива из зерна на фоне бензиновых перебоев. Однако строительство новых заводов может занять 3-4 года, сообщает президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин.

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