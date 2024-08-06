Московские НКО приглашают жителей столицы на городские фестивали

Благотворительность и мастер-классы: что подготовили НКО для городских фестивалей Столичные некоммерческие организации приглашают жителей и гостей города на мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве.
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