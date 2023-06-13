Парламентская газета

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Володин призвал расследовать преступления Киева против детей Донбасса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы предложил поручить заместителю палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии.

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