Володин призвал расследовать преступления Киева против детей Донбасса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы предложил поручить заместителю палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы предложил поручить заместителю палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии.
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