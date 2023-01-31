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ТАСС: Украине не дадут обещаний ускоренного членства в ЕС на саммите 3 февраля

ТАСС: Украине не дадут обещаний ускоренного членства в ЕС на саммите 3 февраля

Лидеры стран Евросоюза не будут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС в преддверии двустороннего саммита, который состоится 3 февраля.

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