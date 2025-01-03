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ВС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ FPV-дроном в Харьковской области

ВС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ FPV-дроном в Харьковской области

Минобороны России опубликовало 3 января кадры уничтожения группировкой войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов.

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