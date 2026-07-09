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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пловцы Щербаков и Мишарина завоевали золото на юниорском чемпионате Европы, у Манохиной и Аршавской – бронзовые медали

Российские пловцы завоевали еще четыре медали на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене. Михаил Щербаков и Ксения Мишарина взяли золото на дистанциях 200 м комплексом и 1500 м вольным стилем соответственно.

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