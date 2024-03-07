Как модно носить рубашку в сезоне 2023-2024?

В этой статье мы показываем фишки, как модно носить рубашку в 2023 сезоне. Это предмет базового гардероба с огромным стилистическим потенциалом — наверняка в этой фото-подборке образов вы найдете приемы, которые еще не пробовали, но обязательно захотите повторить.
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