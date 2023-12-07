Малийский полузащитник Майга: в России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга высказался о жизни в России. «Мне как-то звонили друзья и спрашивали: «Почему ты в России? Там же опасно! Вернись домой!» Я был в шоке: вы что? Ха-ха! В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду.