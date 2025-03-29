📹❗️Оператор малозаметного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3" ГрВ "Север" поразил 2 РЛО метрового диапазона П-18 "Малахит" в 65 км от ЛБС, в районе н.
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📹❗️Оператор малозаметного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3" ГрВ "Север" поразил 2 РЛО метрового диапазона П-18 "Малахит" в 65 км от ЛБС, в районе н.