Итальянская компания IronLev протестировала маглев-поезд на обычных ж/д путях

Разработчики из компании продемонстрировали свою новую разработку – поезд на магнитной подушке. Вообще, этой новостью сложно было бы кого-то удивить, если бы не одно обстоятельство – однотонная версия двигалась на обычных железнодорожных путях.
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