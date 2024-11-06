Захарова: жители США на фоне выборов дошли до ненависти и готовы к нападениям

Общество США на фоне выборов раскололось надвое, и теперь люди из разных, противоборствующих лагерей не понимают, как сосуществовать друг с другом, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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