Equinor видит долгосрочный спрос на норвежскую нефть и продолжит инвестировать в нее Компания продолжит свое участие в разработке шельфа в Норвегии.
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Equinor видит долгосрочный спрос на норвежскую нефть и продолжит инвестировать в нее Компания продолжит свое участие в разработке шельфа в Норвегии.
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