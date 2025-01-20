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Царьград

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"Зима Шрёдингера": Морозы вернутся в Москву в феврале. Но есть нюанс

"Зима Шрёдингера": Морозы вернутся в Москву в феврале. Но есть нюанс

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует, что морозы вернутся в Москву в феврале.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну да. &quot;Половодья можно не ждать&quot;, но и урожая тоже. Даже если год будет дождливым.
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18 час.

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