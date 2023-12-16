СК РФ возбудил дело после объявления МВД Украины в розыск патриарха Кирилла

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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