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В российском регионе изменили количество отпускаемого бензина

В российском регионе изменили количество отпускаемого бензина

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об изменении ограничений на продажу топлива в регионе. Теперь на всех автозаправочных станциях республики максимальный объём бензина, отпускаемый в одни руки, повышен с 30 до 40 литров.

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