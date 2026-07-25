В российском регионе изменили количество отпускаемого бензина

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об изменении ограничений на продажу топлива в регионе. Теперь на всех автозаправочных станциях республики максимальный объём бензина, отпускаемый в одни руки, повышен с 30 до 40 литров.
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