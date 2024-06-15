МО России: системы ПВО за сутки сбили 54 дрона ВСУ и 10 снарядов от РСЗО HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских дрона. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ, посвященной ситуации в зоне конфликта.
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