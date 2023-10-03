США выразили обеспокоенность Перу по поводу контроля Китая над инфраструктурой

ЛИМА (ИА Реалист). США выразили Перу обеспокоенность тем, что Китай получает контроль над критически важными частями инфраструктуры южноамериканской страны, включая новый мегапорт на тихоокеанском побережье и электроснабжение столицы Лимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии