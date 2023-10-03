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США выразили обеспокоенность Перу по поводу контроля Китая над инфраструктурой

США выразили обеспокоенность Перу по поводу контроля Китая над инфраструктурой

ЛИМА (ИА Реалист). США выразили Перу обеспокоенность тем, что Китай получает контроль над критически важными частями инфраструктуры южноамериканской страны, включая новый мегапорт на тихоокеанском побережье и электроснабжение столицы Лимы.

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