Роспотребнадзор сообщает о росте потребления алкоголя в Иркутской области

В 2024 году Иркутская область столкнулась с критическим уровнем потребления алкоголя – 85 литров на человека, что является максимальным показателем за последние пять лет и значительно превышает уровень 2019 года.
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