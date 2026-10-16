⛈ В Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и ветер в ближайшие дни Днем и до конца суток 17 октября, в течение суток 18 и 19 октября в Крыму прогнозируются дожди, местами сильные, а также грозы.
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