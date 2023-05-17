«Счастье от достатка не зависит никоим образом». Михаил Лабковский назвал семь качеств, которые делают человека счастливым

Мы поговорили с известным психологом о критике, деньгах и жизни Михаил Лабковский — самый узнаваемый психолог в России по версии Forbes, он зарабатывает не меньше 130 миллионов рублей в год Фото: Дмитрий Емельянов / E1.
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