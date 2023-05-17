Позитив для оптимистов

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«Счастье от достатка не зависит никоим образом». Михаил Лабковский назвал семь качеств, которые делают человека счастливым

«Счастье от достатка не зависит никоим образом». Михаил Лабковский назвал семь качеств, которые делают человека счастливым

Мы поговорили с известным психологом о критике, деньгах и жизни Михаил Лабковский — самый узнаваемый психолог в России по версии Forbes, он зарабатывает не меньше 130 миллионов рублей в год Фото: Дмитрий Емельянов / E1.

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