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ASUS берет на себя ответственность за повреждения графических карт, вызванные...

ASUS берет на себя ответственность за повреждения графических карт, вызванные...

ASUS берет на себя ответственность за повреждения графических карт, вызванные механизмом Q-ReleaseНедавняя ситуация с механизмом быстрого отсоединения Q-Release на материнских платах ASUS серии 800 привлекла много внимания из-за повреждений, которые он может нанести графическим процессорам.

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