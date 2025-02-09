ASUS берет на себя ответственность за повреждения графических карт, вызванные механизмом Q-ReleaseНедавняя ситуация с механизмом быстрого отсоединения Q-Release на материнских платах ASUS серии 800 привлекла много внимания из-за повреждений, которые он может нанести графическим процессорам.
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