Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Боится,что может прилететь подарок от российской армииДуда отказал Зеле...
  • Геннадий Бережнов
    Темой международных встреч по Украине станет её безоговорочная капитуляция и это единственное и возможное решение к к...Ситуация серьёзна...
  • Светлана Зуева
    Таких,как чикатило,защищать нельзя! Никаких оправданий и причин,чтоб жалеть. Только смертная казнь!Адвокат маньяка Ч...

Мемориальную табличку в честь легендарной летчицы откроют в Чите

Мемориальную табличку в честь легендарной летчицы откроют в Чите

Событие приурочено к 100-летию с момента рождения известной советской лётчицы Марии Гетало.В это воскресенье, 14 апреля, в Чите на улице Амурской, 84 напротив Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери состоится открытие новой Мемориальной таблички в честь легендарной летчицы Марии Гетало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх