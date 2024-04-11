Мемориальную табличку в честь легендарной летчицы откроют в Чите

Событие приурочено к 100-летию с момента рождения известной советской лётчицы Марии Гетало.В это воскресенье, 14 апреля, в Чите на улице Амурской, 84 напротив Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери состоится открытие новой Мемориальной таблички в честь легендарной летчицы Марии Гетало.